Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj iletti.Sürücü mesajında; “ AK Parti iktidarının kadınlar için her alanda olumlu çalışmalara imza attığını ifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

AK Parti iktidarıyla birlikte hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlar sayesinde kadınlarımız demokratik ve sosyal kazanımlarla geleceğimiz için bizlere umut ve güven vermektedir.

Kadınlarımıza sağlanan pozitif ayrımcılık ve kadın haklarının sağlamlaştırılması yönünde yapılan çalışmalar, kadınlarımızın toplum içindeki rolünü daha da güçlendirmiştir.

En büyük arzumuz kadınlarımızın yurt ve dünya genelinde hayatın her alanında ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal olarak daha iyi düzeye gelmesini görmektir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik ve birlik beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, tüm kadınlarımıza sağlık mutluluk ve başarılar temenni ederim.”dedi.

Haber: Caner AKŞİT