Ak Parti İlçe Yönetiminden Kadınlar Günü Kutlaması

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve İlçe Yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü esnaf kadınların gününü kutladı ve çiçek takdim etti.Ak Parti İlçe Yönetimi cumartesi pazarınıda gezerek pazarcı kadın esnafın günlerini kutladı ardından çarşı esnafını gezdi.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Boyacı; “Kadınlar güçlü, güzel, sevgi dolu, merhametli kelimelerin ifade edilebileceğinden çok daha fazlasıdır.Doğumdan ölüme hayatın her alanında emekleriyle bizi biz yapan, başta şehit annelerimizin, şehit eşlerimizin ve tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum.”sözlerini ifade etti.

Haber:Hilal GEZER