GÜNCEL HABERLER 

Özacar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, BelediyeMeclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilk ziyaretini bu anlamlı günün çıkış noktası olan tekstil fabrikasına gerçekleştirerek Cenka Tekstil’i ziyaret etti. Üreten kadınların gününü kutladı.Ardından Özacar, ziyaretlerini Vergi Dairesi Müdürlüğü ile sürdürdü. Daire personelinin gününü kutlayıp karanfiller sunan Özacar, geçtiğimiz hafta kutlanan Vergi Hatfası’nı da bir kez daha kutladı.
Özacar’ın ziyaretlerinden biri de çok sayıda kadın emekçinin görev yaptığı Nilüfer Gıda Ltd.Şti. oldu. Özacar, fabrika çalışanlarına mesailerinde kolaylıklar dileyerek karanfiller sundu.
Özacar, sağlık emekçilerini de unutmayarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerinin bulunduğu yeni sağlık kompleksi ile Hacı Mustafa Tarman Aile Sağlık Merkezi, Gelibolu Devlet Hastanesi’nin ana ve ek binasını ziyaret etti.
Özacar, eğitim emekçileri adına Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mesailerini sürdüren personele karanfiller sunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Kavaklıtepe Karantinaya Alındı!

buyukzafer 0

Kasım Ayı Toplantısında Gelibolu’ya Ayrılan Bütçe Belirlendi

buyukzafer 0

AKÇAKAYA’YA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.