Özacar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladı

Özacar, BelediyeMeclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilk ziyaretini bu anlamlı günün çıkış noktası olan tekstil fabrikasına gerçekleştirerek Cenka Tekstil’i ziyaret etti. Üreten kadınların gününü kutladı.Ardından Özacar, ziyaretlerini Vergi Dairesi Müdürlüğü ile sürdürdü. Daire personelinin gününü kutlayıp karanfiller sunan Özacar, geçtiğimiz hafta kutlanan Vergi Hatfası’nı da bir kez daha kutladı.

Özacar’ın ziyaretlerinden biri de çok sayıda kadın emekçinin görev yaptığı Nilüfer Gıda Ltd.Şti. oldu. Özacar, fabrika çalışanlarına mesailerinde kolaylıklar dileyerek karanfiller sundu.

Özacar, sağlık emekçilerini de unutmayarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerinin bulunduğu yeni sağlık kompleksi ile Hacı Mustafa Tarman Aile Sağlık Merkezi, Gelibolu Devlet Hastanesi’nin ana ve ek binasını ziyaret etti.

Özacar, eğitim emekçileri adına Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mesailerini sürdüren personele karanfiller sunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Haber: Ali GEZER