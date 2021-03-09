Afet ve Acil Durumlarda ilçemizde belirlenen toplanma alanlarına ait adres bilgisi ve QR kodları belirlendi.Buna göre toplanma alanları;
1- 26 Kasım Stadyumu,
2-Fener Tepesi,
3-Mehmetçik Stadı (Alaeddin Mah. İtfaiye Karşısı),
4- Eski Saymanlık (Alaeddin Mah. Kapalı Pazar Proje alanı) olarak belirlendi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Afet ve Acil Durumlarda Toplanma Alanları Belirlendi
Afet ve Acil Durumlarda ilçemizde belirlenen toplanma alanlarına ait adres bilgisi ve QR kodları belirlendi.Buna göre toplanma alanları;