Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın Babası, Anavatan Partisi Eski Gelibolu İlçe Başkanlarından Ahmet Tarıman vefat etti.
Cenazesi 08 Mart Pazartesi Günü Tuğsavul Caddesi Çağ Apartmanındaki evinden alınarak öğle namazının ardından Aleaddin Kalfa Mezarlığına defnedildi.
Merhuma Allah’tan rahmet, Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Haber:Caner AKŞİT
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın Babası Ahmet Tarıman Vefat Etti
Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın Babası, Anavatan Partisi Eski Gelibolu İlçe Başkanlarından Ahmet Tarıman vefat etti.