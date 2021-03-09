GELİBOLU ÜLKÜ OCAKLARI KUR’AN-I KERİM OKUTACAK

Gelibolu Ülkü Ocakları Tatvan’da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan ve tüm şehit askerlerimiz için Hacızadeler Camii’nde (18 Evler Camii) Kur’an-ı Kerim okutacak.

Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin yaptığı açıklamada; “Tatvan’da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan ve tüm şehit askerlerimiz için, 9 Mart 2021 akşam ile yatsı namazı arasında 18 Evler Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak olup tüm halkımız davetlidir.” İfadelerini kullandı. Haber:Caner AKŞİT