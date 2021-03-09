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HAFTALIK TEMATİK DENETİMLER KAPSAMINDA OTEL VE KONAKLAMA YERLERİ DENETLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ; İçişleri Bakanlığının “Haftalık Tematik Denetimler” konulu genelgesi kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerini denetledi. Denetimlerde, otel ve konaklama tesisi işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler veren Kaymakam Kılınçkaya , bu zorlu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabileceğimizi belirtti.
Denetimde Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ya İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü eşlik etti. Haber: Hilal GEZER

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