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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan Miraç Kandili Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Turan mesajında; “Kelime olarak merdiven, yükseğe çıkma anlamına gelen Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselişini ve Allah’ın huzuruna çıkışını ifade ediyor. Miraç Gecesini idrak etmeye hazırlanırken, peygamberlerin emaneti, bu kutlu yolculuğun duraklarından Mescid-i Aksa’nın mahzun kalması tüm inananların yüreğinde bir hüzündür, bir ıstıraptır. Dolayısıyla Miraç hepimize, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmayı, oradaki zulme ve adaletsizliğe karşı ortak bir duruşu hatırlatmalı.
Bu duygularla Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin hikmet, rahmet ve müjdeler dolu Miraç Kandili’ni tebrik ediyor; bu zorlu pandemi sürecinin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın esenliğe kavuşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun.” dedi..
Haber Merkezi

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