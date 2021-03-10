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CHP iLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak yayınladığı mesajda;”İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde Türk Milleti olarak daha dikkatli olup, evlerimizde kalarak, duyarlı davranarak aldığımız her önlem bizi ve çevremizi koruyacaktır.Bu güzel gecede koranavirüs salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katıp büyük bir mücadele veren başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve Gelibolulu hemşerilerimizin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum”mesajını iletti. Haber: Caner AKŞİT

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