Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Miraç Kandili Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında;

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

İslam âleminin inanç ve kültür değerleri arasında apayrı bir yere ve öneme sahip olan Miraç`ın, Allah Resulü`nün şahsında insanlığın önünde açılmış bir yükseliştir. Miraç`ın, aynı zamanda ilahi emirlere teslim olmakla yüce mertebelere erişmenin ve tüm yolların kapandığının düşünüldüğü anlarda bile kesinlikle başka yolların açılacağı ümidini tazelemenin ve bu ümidi hep canlı ve diri tutmanın bir davetiyesidir.

“Dolayısıyla Miraç`ın özünde kötülüklerden arınmak vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili`nin Alemi İslam`ın birliği, dirliği ve beraberliğine; insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyor, Gelibolu’lu hemşehrilerime en kalbi duygularımla selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”mesajını iletti.Haber:Hilal GEZER