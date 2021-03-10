Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar geçtiğimiz gün vefat eden tiyatrocu-oyuncu Rasim Öztekin ‘in vefatı üzerine sevenlerine ve ailesine baş sağlığı mesajı iletti.Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin simgelerinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu taşıyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”sözlerini ifade etti.Haber: Hilal GEZER