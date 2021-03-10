GÜNCEL HABERLER 

Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar geçtiğimiz gün vefat eden tiyatrocu-oyuncu Rasim Öztekin ‘in vefatı üzerine sevenlerine ve ailesine baş sağlığı mesajı iletti.Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin simgelerinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu taşıyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”sözlerini ifade etti.Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Köy Yolları Genişletme Çalışmalarında Sona Gelindi

buyukzafer 0

Çanakkale Esnaf Odası’ndan Altunay’a Maske ve Dezenfektan Yardımı

buyukzafer 0

KAVAKLITEPE-YENİKÖY ARASI BETON YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.