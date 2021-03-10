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Sürücü “Gelibolumuza Müjdeyle Dönüyoruz.!”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü,meclis üyeleri ile birlikte gittiği Ankara’daki görüşmeleri sonucu Gelibolu için müjdeli haberi verdi.
Sürücü Gelibolu için verilen kararları şu şekilde açıkladı;
“Meclis kararı alındığı takdirde Gelibolu’ya bu yaz ilk kazma vurulacak
Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan, Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu, Kaymakamımız Sn. Hakan Kılınçkaya, Belediye Meclis Üyelerimiz Hakan Durav ve Tuncay Sezer ile birlikte EPDK Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz ile yaptığımız görüşmede;
Gelibolu Belediye Meclisince ivedi olarak karar alınması halinde ilgili şirkete lisans verileceği ve 2022 yılı beklenmeden bu yaz yatırıma başlanacağının sözünü aldık.
Ankara temaslarımızda desteklerini esirgemeyen Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve EPDK başkanı Sn. Mustafa Yılmaz’a teşekkürlerimizi iletiyoruz”ifadelerini kullandı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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