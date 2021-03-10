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Vali Aktaş ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir’den Gelibolu’da İnceleme

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş’a, içerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve kapalı okçuluk tesisinin olacağı Gelibolu Spor Kompleksi inşaatı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından bilgi verildi.
Gelibolu ilçesine yakışır bir spor kompleksi olacağını ifade eden Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Spor Kompleksinin yapımı için emeği geçenlere teşekkür ederek, Gelibolu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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