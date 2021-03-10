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Deniz çekildi bazı tekneler karaya oturdu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Sütlüce’de ve Eğritaş bölgesinde deniz suyunun yaklaşık 50 metre çekilmesi bazı vatandaşların dikkatini çekti.. Suyun çekilmesiyle ilçemiz üç köprüler mevkiinde dere kıyısında demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliğini de ortaya çıkardı.İlçemiz sahillerinde de deniz suyu metrelerce çekildi.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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