ZABITALARDAN HES KODU SORGULAMASI

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; kontrollü normalleşme sürecinde ilçemizde Dursun Bak Caddesi’nde yeniden Salı günü kurulmaya başlanan pazarda, esnaflar ile alış-veriş yapan vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.Zabıtalar (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.

Gelibolu Belediyesi ilçe genelinde bulunan Salı pazarlnda satış yapan pazarcı esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin vedi.

Gelibolu Belediyesi zabıta ekipleri ,ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı. Çalışmalar kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazaryerlerinde tezgah açan esnafada, alışveriş yapan vatandaşlara da HES kodu sorgulaması zabıta ekiplerince yapılmaya başlandı. Vatandaşları koronavirüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazaryerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının HES kodlarını sorgulattı. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Ayrıca gün boyunca anonslar yapılarak kurallara uyulması belirtilirken esnaftan da maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi. HES Kodu olmayan ya da sorgulamada sakıncalı görünenlerin ise satış yapmasına izin verilmedi.

Haber: Ali GEZER