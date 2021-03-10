Elektrikli Otomobillerde Şarj Mkainası İlçemizdeki Hilton Otel Otopark’ına Kuruldu

Bu hafta başında hizmete giren e-sarj Keşan’dan Seddülbahir’e kadar olan tek istasyon.

E-şarj firmasına üye olan her elektrikli araç sahibi kartlarını okutarak aynı anda iki araç şarj edebilecek.Bu cihazın ilçemizde faaliyete girmesi ile son zamanlarda kullanımı artan şarjlı otomobillerin sıkıntıları da giderilmiş oldu.

Hilton Otel işletmesinin bu konuda gösterdiği öncelik turizm konusunda da elektrikli araç sahiplerine sıkıntısız seyahat etme rahatlığı getirdi.

Haber:Recep YÜZÜAK