GELİBOLU ÜLKÜ OCAKLARI ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUTTU

Gelibolu Ülkü Ocakları tarafından Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Hacızadeler Camii’nde düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilaveti programına Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu ve Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin ve genç ülkücüler katıldı.

Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Şahin yaptığı açıklamada; “Tüm Türkiye’yi yasa boğan, Bitlis’in Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirerek rahmet ve dualarla andık. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.” dedi.Haber: Ali GEZER