EKMEĞE ZAM GELDİ

İlçemizde , 1 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 50 kuruşluk zam ile 2.00 TL oldu.

İlçemizde 2019 yılından bu yana 1 lira 50 kuruştan satılan 250 gram ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam geldi. Ekmeğin tanesi fırınlarda 2.00 TL’den satılmaya başladı. Bayat ekmek ise, 1 TL’den satılıyor. Maliyetlerin yükseldiğini belirten Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, “2019 yılından bu yana ekmek fiyatlarına zam yapılmadan devam edildi. Ancak artan maliyetler nedeniyle fırıncılara yeni tarifeyi dağıttık” dedi.

Fırın İşletmecisi Hüseyin Keskin “En son ekmeğe zam yapılmadı sadece 15 ay önce 15-20 gram gramajı düşürüldü. Bizim işçimiz zam alabilmek için ekmeğe zam gelmesini bekliyor. Doğal olarak böyle bir zam ortaya çıktı. Şimdilik bu zam yeterli ama inşallah artış göstermeyiz” dedi.

Ekmek fiyat tarifesi şu şekilde:

“230 gram ekmek 2 TL, 460 gram ekmek 4 TL, 1000 gram Trabzon ekmeği 10 TL, 280 gram tam buğday ekmeği 4 TL, 340 gram tam buğday ekmeği 4 TL, 500 gram sarı buğday ekmeği 6 TL, 460 gram köy ekmeği 4 TL, 230 gram bayat ekmek ise 1 TL, 920 gramı da 4 TL”.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN