Gelibolu Kızılay Şubesi dün Miraç Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.
Atatürk Caddesi, Kızılay binası önünde kandil simidi etkinliğini gelenek haline getiren Gelibolu Kızılay Şubesi , vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şube başkanı Fahrettin Öztürk vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.
Haber: Caner AKŞİT
Kandil Simitleri Kızılay’dan
Gelibolu Kızılay Şubesi dün Miraç Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.