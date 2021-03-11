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Kandil Simitleri Kızılay’dan

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kızılay Şubesi dün Miraç Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.
Atatürk Caddesi, Kızılay binası önünde kandil simidi etkinliğini gelenek haline getiren Gelibolu Kızılay Şubesi , vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şube başkanı Fahrettin Öztürk vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.
Haber: Caner AKŞİT

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