Her Gün Artan Vaka Sayıları Ürkütüyor

Geçtiğimiz hafta başında başlayan kademeli serbestlik bu hafta içinde korkuttu.

Kırmızıya dönen kavuniçi renkler Trakya’da diğer 3 ilide kırmızıya çevirdi.

Edirne’den sonra Tekirdağ – Kırıklareli ve Çanakkale’de de vaka sayıları 2 kat arttı.İstanbul’da ise sayılar korkutucu..!

Vatandaşlarda ne maske kaldı ne de mesafe.Çarşı’daki kalabalıkta, pazaryerleri de mesafeyi kaybetti.

Pazarcılara bile zorla maske taktıran zabıta- polis işbirliği para etmiyor.

İlçede bazı işyerleri mesafe ve hijyene uyarken, bazı lokantalarda 50×50 cm’lik masalarda 3-4 kişi oturtuluyor.

Çay ocaklarının önlerinde sıra sıra dizilen (yanyana )vatandaşlar çay sohbeti yapabiliyor.

Gelibolu’daki en az vaka sayısına nazar değdirmeyin.Çan – Yenice gibi tamamen kapanacaksınız farkındamısınız?

Marketler bulaşın en yaygın yeri.Marketleri dolduran İstanbul’lular bulaşı hızlandırıyor.

Marketlerde sebze reyonlarında herkes seçmece alınca, bir ürün onlarca ele değiyor.Hiç bir denetim yeterli değil.

Ceza kesilmeyince de kimsede umursamıyor bu işi. Gelibolu’da ceza uygulaması yok denecek kadar az yapılıyor diyen vatandaşlar,

“Kural tanımayanlarla aynı atmosferdeyiz, halkın sağlığına saygısı olmayanların mükafatlandırıldığı bir şehir olduk.Sayın yetkililerin, “ bu kural tanımayanlarla davranışları daha ciddi olmalı, daha acıtıcı olmalı” diyorlar.

Haber: Recep YÜZÜAK