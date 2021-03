Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Sürücü’den DoğalGaz Açıklaması

Ak parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve iki meclis üyesiyle gittiği Ankara gezisinde doğalgaz için görüşmelerde bulundu ve Gelibolu’ya doğalgazın bir an önce gelmesi için çalışmaları hızlandırdı.Bu konuyla ilgili dün de Ak Parti İlçe Binasında basın açıklaması yaptı.

Sürücü açıklamalarında; “Biz geçtiğimiz Salı Günü Ankara’ya gittik.İki tane kıymetli belediye meclis üyemiz sayın Kaymakamımız ile birlikte Ankara’ya EPDK’ya Başkanımız Mustafa Beyle görüşmeye gittik tabiki bu görüşme öncesi gerek parti başkanlığı olarak, gerekse belediye meclis üyeleri tarafından sayın Özacar’da bu gezimize davet ettik.Malesef kendisi bizlere katılamayacağını, kendisinin EPDK’ya gerekli yazışmaları yaptığını, kurumların ilişkilerine karışamayacağını, oradan gelen cevabı beklediğini söyledi.Tabiki bizim yine içimiz rahat etmedi sonuçta orada Gelibolu Belediye Başkanımızında olmasını biz istedik.Bunun içinde Grup Başkan vekilimiz Bülent Turan’da bizzat makamından arayarak kendisini davet etti.Bir gün öncesinden sayın Özacar Grup Başkan vekilimize de aynı şekilde gelemeyeceğini, katılamayacağını bildirdi.Doğal gaz meslesini az çok biliyorsun bu süreç aslında uzun yıllardır Gelibolumuzda devam ediyor.Bununla ilgili bir sürü kafa karışıklıkları da oluştu ama şuna emin olun ki zaten en son Ankara gezimizden sonra da bunu çok net görmüşsündür.Başından beri biz ne dediysek sonuçta sözlerimizde haklı çıktık. Çok fazla geriye gitmeye, kafa karışıklığına gerek yok.

Biz en son iki meclis yoplantısında ısrarla şunu söyledik.Sayın Başkanım acilen bir meclis kararı almamız gerekiyor.Meclis kararını yenilememiz gerekiyor.Kendisi de 2018 yılında meclis kararı aldık. EPDK’ya gönderdik.EPDK’nın cevabını bekliyoruz şeklinde cevap verdi.Tabiki biz bu konuda sürekli bu konuyu araştırma içerisindeydik.Öğrendiğimiz kadarıyla 2018 yılındaki alınan meclis kararı önceki dönem meclisle alındığı için geçersizz sayıldı. Dönem değişikliğinden dolayı 31 Mart 2019’daki bir mahalli idareler seçimi oldu.Bu seçimle birlikte dönem değiştirği için, meclis değiştiği için meclisimizin yeniden bir karar alması gerekiyor.

Biz bunu defalarca sayın Özacar’a gerek biz basında, gerekse meclis üyelerimiz açıklamalarda bulunduk.En son meclis toplantısında tekrar ettiler ve hatta meclis üyelerimiz onurlu bir davranış sergilediler bizde dedilerki; “biz bu meclis kararı alınana kadar bir daha bu meclis toplantısına katılmayacağız” dediler ve o meclistede ıslak imzası olan bir önerge verdiler.Bu önergede dediler ki 2018 yılında almış olduğumuz meclis kararı dönem değişikliği nedeniyle geçersiz kaldığı için gelin hep birlikte bunu meclis gündemine alalım yeni bir meclis kararı alalım AKSA Gaza EPDK’ya gönderelim.

Gelibolumuza bir an önce doğalgaza kavuşsun çünkü çok vakit kaybettik.Çevremizdeki bütün ilçeler, hatta beldeler kaldı ki en son Çardak Belediyesi doğalgaza kavuşmuşken biz hala evraklarla boğuşuyoruz be Belediye Başkanı Sayın Özacar basının önünde canlı yayında bizim ıslak imzalı önergemizi ben bu imzasız önergeyi kabul etmem diyerek gündeme almadı.Bunun arka sayfasında örnek meclis önergemiz bulunmakta. Bizler en son gittiğimiz EPDK’ya iki meclis üyemiz, Sayın Kaymakamımız,Grup Başkanvekilimiz Bületn Turan ve milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu eşliğinde gittiğimizde EPDK başkanımız bize söylediği şey aynen harfi harfine “Başkan meclis kararını alsın, bize göndersin biz 2022 yılında Gelibolu’ya doğalgaz gelecek” dedi hatta buraya kadar gelmişsiniz Belediye Başkanı meclis kararını alsın bu yaz Gelibolu’ya kazmayı vuralım.(2022 yılı beklenmeyecek Haziran ayında meclis kararı alırsa ilk kazma Gelibolu’ya vurulacak) bakın biz bir kere EPDK’ya gitmekle bu süreci 1- 1,5 yıl geriye çektik.Normal şartlarda 2022 yılının sonuna değin başlanacaktı bu iş.

Ne olurdu Beleidye Başkanı Özacar’da gitseydi.Bu Gelibolu’nun menfaati için olan bir şey Gelibolumuza bu zehirli havayı solutmayalım .Doğal gaz demek, modern şehir demek ve yine vakit kaybetmeden belediye meclis üyeleri nin ıslak imzasıyla bir teklifte bulunduk.

Buradan Belediye Başkanımıza sesleniyorum lütfen geçen mecliste önergemizi kabul etmediniz, bu sefer teklifimizi kabul edin.Meclisimizi olağanüstü toplayalım.Meclisimizi olağanüstü toplayarak tek gündemle bu meclis kararının alınmasıyla alakalı meclisi toplayalım ve kararımızı alalım.

EPDK’ya AKSA gaza gerekli şirketlere gönderelim.Biran önce bu hizmeti Gelibolumuza kazandıralım.Bizim tek derdimiz bu.”şeklnde açıklamalarda bulundu.

Sürücü aynı zamanda 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını yansıtan belgeseli izlememizi tavsiye ederek.Sözlerini Mehmet Akif Ersoy’un sözüyle bitirdi.”Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

Haber: Seda LİMAN ZENGİN