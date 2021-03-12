Parlak’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak , 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü sebebi ile bir mesaj yayınladı.

CHP ilçe Başkanı Parlak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi.”12 Mart 1921 yılında Birinci Türkiye Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlığı uğruna yaşadığı her zorluğu ve acıyı kalplerimize işlettiren eşsiz bir eserdir.Bestesi Osman Zeki Üngör’e ait olan İstiklal Marşımızın sözlerini n yazılması için o dönem para ödüllü bir yarışma başlatılmıştır.Dönemin Burdur Milletvekili ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise para ödülünü almamak koşulu ile İstiklal Marşı’mızın sözlerini yazmayı kabul etmiştir.Bir milletin bağımsızlığını anlatan satırlanan kişisel çıkar gütmeden, kalplere en derin duygular ile nakşedecek şekilde yazılması gerekliliğini düşünen Mehmet Akif, kendisine takdim edilen ödül parasını bugün Kızılay adı ile bildiğimiz Hilali Ahmer çatısı altında kadınlara ve çocuklara iş öğreten , cephedeki askerlerimize elbise diken Darül Mesai Vakfı’na bağışlamıştır.

Mehmet Akif’in bu davranışı belki de İstiklal Marşımızın “Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı” sözlerini en güzel şekilde anlatmaktadır.Milletimize “Korkma” diye seslenerek, damarlarımızdaki o asil kanın mevcudiyetinden aldıüımız cesaret ile tüm dünyaya diz çöktüren, düşmanı püsküten bağımsızlık savaşımızı en içten duygularla anlatan İstiklal Marşımızın Kabulünün 100’üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi, vatan çıkarlarını kendi menfaatlerinden önde gözeten Mehmet Akif’i ve tüm diğer aydınlarımızı rahmetle anıyorum.Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”