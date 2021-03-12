TURAN: “İSTİKLAL MARŞI VE ÜSTAD AKİF ORTAK DEĞERLERİMİZ” GAZİ MECLİSTE AKİF VE ÇANAKKALE RÜZGARI ESTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2021 İstiklal Marşı Yılı kapsamında Çanakkale Valiliği’nce Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un himayelerinde TBMM’de Mehmet Akif Ersoy Sergisi’nin açılışı ve Akif Belgeseli’nin gösterimi yapıldı.

“Gazi Meclisimizde adeta Üstad Akif ve Çanakkale rüzgarı esti.” diyen Turan, “Fikirleri, davası, mücadelesi ile tarihi bir şahsiyet olan Üstad Akif ve İstiklal Marşı’mız hepimizin ortak paydası. Birleştirici unsurlarımız, ortak değerlerimiz. Gazi Meclisimizde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliklerinden dolayı oldukça mutluyuz.” dedi.

Turan; “Sergide ve belgeselde Çanakkale Şehitliğimizi, Mehmet Akif Ersoy’u, Akif’in Çanakkale’mizde geçen çocukluk yıllarını, Bayramiç’i, Çanakkale’mizin eşsiz güzelliklerini, Biga Sancağı adına milletvekili seçildiğine dair devlet arşivlerinden alınan belgeleri, 1915 Çanakkale Köprümüzü bir kez daha görme ve tanıtma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sergimizin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Cumhurbaşkanımız, kendilerinin de ilk kez bir belgesel film için şiir okuduğu belgeselden bazı kesitleri izledi. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte, Çanakkale’mizin değerlerinin Gazi Meclisimizde ilgililerle buluşmasından dolayı gurur duyduk.

12 Mart Cuma günü İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla bu etkinlikler daha anlamlı oldu. Bu vesileyle Üstad Akif’i, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal Marşı Yılı’na özel olan, Üstad Akif’e vefamızı gösteren bu anlamlı etkinlikte başta TBMM Başkanımız olmak üzere, Çanakkale Valimize, emeği geçenlere ve Çanakkale’mizden ve farklı illerden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi