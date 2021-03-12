SÜRÜCÜ’NÜN İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulunun 100.yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sürücü ; “ Gazi Meclis’imizde 2021 Yılı “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmiş olup;

Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı’mızı ilelebet muhafaza edecektir.

İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”mesajını iletti.

Haber: Hilal GEZER