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GELİBOLU İMAM HATİP LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ VE EĞİTİME DESTEK PLATFORMU KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Hikmet Çorbacı ve Okul Aile Birliği üyeleri Necmiye Kırmaz ile Filiz kan, Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret ettiler.
Okul Aile Birliği ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Hikmet Çorbacı ve üyeleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Gelibolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği ve Eğitime Destek Platformuna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Haber: Ali GEZER

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