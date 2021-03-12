GEMİLERDE MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI KONULU TİYATRO GÖSTERİMİ YAPILACAK

Sürgün tiyatro oyununda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran İbrahim Öner’in, yine “Mehmet Akif” rolüyle yer alacağı mini tiyatro oyunlarında, birbirinden değerli tiyatro oyuncuları yer alacak.

12 Mart Cuma günü saat 11.00 itibariyle; Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemide, Çanakkale-Eceabat hattında 2 gemide, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı birer seferde, günün bir bölümünde Çanakkale İskelesi yolcu salonunda, “12 Mart İstiklal Marşı’nın 100. yılı” etkinlikleri kapsamında saat 15.30’da Lapseki adlı gemide gerçekleştirilecek organizasyonda olmak üzere, 10 kişilik tiyatro ekibiyle “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” temalı tiyatro oyunları sahnelenecek.Haber: Caner AKŞİT