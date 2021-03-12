ÖZACAR : İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN 100.YILI KUTLU OLSUN

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“İstiklal Marşı’nın her dizesi egemenliği eline alan ve kendi kaderini kendi tayin eden milletimizin sesidir. Esaret ve tutsaklık kabul etmeyen halkımızın binbir fedakarlıkla yazdığı destan İstiklal Marşı ile vücut bulmuştur” diyen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 17 Şubat 1921’de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye’de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey’in Meclis’te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı’nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

İstiklal Marşı’nda vatanı işgal edilmiş halkımızın özgürlük ve bağımsızlık haykırışı vardır. İstiklal Marşı’nda milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi vardır. İstiklal Marşı’nda halkımızın özgür yaşama kararı vardır. İstiklal Marşı’nda ifade olunan bu ruh cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde milli şairimizi Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve özgürlük uğruna nice destana imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Haber: Caner AKŞİT