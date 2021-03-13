Gelecek Partisi 1.Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

Gelecek Parti 1.Olağan İlçe Kongresini dün İş Adamları Dernek Lokalinde gerçekleştirdi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gelibolu’ya gelerek esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Ardından 1.Olağan İlçe Kongresinin gerçekleşeceği İş Adamları Derneği Lokaline gelerek kongreyi başlattı.

Kongrenin açılış konuşmasını Çanakkale Kurucular Kurulu Üyesi Yeşim Karadağ yaptı.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SÜREÇTE PARTİ KURMAK CESARET, PARTİ KURUCULARINA DA CESUR DİYORUM”

Karadağ konuşmasında; “1 Kasım’da 1.Olağan Büyük Kongremizi yaptığımızda kıymetli genel başkanımızın teshipleriyle yine divanda görev almıştım.Bugünde kendisinin şereflendirdiği bu güzel kongrede divan başkanlığı görevini icraa edeceğiz.

Bu noktada onur ve gurur duyduğumuzu ve size her zaman Gelecek Patimizin milletimize faydalı olmak için elimizden gelen tüm çabalarımızı verdiğimizi dile getirmek istedim.

İki yıl öncesinde biz bir toprağa sadece köklerimizin salması için bir tohum attık ve dostlar platformu olarak bir çok arkadaşımızla bir besmele çektik.

12 Aralık 2019 ‘da bu kökler toprağa tutundu.Bugün geldiğimiz bu noktada bakın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bir çınar ağacımız oldu ve Çınar ağacının dalları artarak o yapraklarla güçleniyor.

Biz bu yolda Genel Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde çıktığımızda 152 tane Kurucular Kurulu üyemiz vardı.Tüm Türkiye’den renklerini kapsayan kurucular kurulu üyesiydi.

Herkesin kendine göre kırmızı çizgisi olan ama bir tek derdi Türkiye olan geleceğe umut olarak isteyen insanlardı bunlar. Ama velakin biz Sayın İl Genel Başkanımız tabiriyle bu 152 kişiye cesur insanlar dedik.Maalesef bunu söylemek aslında çok acı cesur diyorum çünkü şu süreçte parti kurmak cesaret, parti kurucuları da cesur olarak değerlendiriliyor.”ifadelerini kullandı.

Ar dından konuşmalara İlçe Başkanı Aysun Tarıman devam etti.Tarıman konuşmasında;

Dünya’nın çeşitli medeniyetlerinin tarihin her döneminde buluşma noktası olan eşsiz yarımadamızın büyük bedellerle bize bırakan atalarımızın başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadşlarının Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı aziz şehitlerimizi saygıyla anarken İstiklal Marşı’mızın yazılışının 100. yılında Mehmet Akif Ersoy ‘u saygıyla rahmetle anıyoruz. “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”

Bizler bu yola çıkarken , çok engellerle karşılaştım.Kesinlikle yapamaz dediler ve ben bu yola bütün zorlukları göğüsleyerek yola çıktım en başta çok değerli Kurucular Kurulumuz Yeşim Hanım’ı saygıdeğer Genel Başkanımızı ve rahmeti babamı da örnek alarak, İl Başkanımızı bütün zorluklara göğüs germek için kendime söz verdim.”ifadelerinde bulundu.

1.Olağan İlçe Kongresinde son olarak Genel Başkan Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu sözü aldı. Davutoğlu konuşmasında;

“GELİBOLU KONGREMİZİ BUGÜN YAPMAMIZIN İKİ SEBEBİ VAR “

“Tarihin önemli bir dönüşüm noktalarından bundan tam 100 yıl önce memleket zor şartlardaydı.Herkes karamsarlığa düşmüşken, Anadolu’dan bir ses beklenirken, TBMM’den 12 Mart 1021 de bir ses yükseldi.Korkma diyen bir ses ve sonu İstiklal ile biten bir İstiklal Marşı bugün burada bulunmamamızın birkaç sebebi var. Birincisi İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümü.Arkadaşlarla istişare etti.Nerede , nasıl kutlayalım diye.İhmal edildiğini düşündüğümüz ve şimdiye kadar yeterince öne çıkmayan Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunu yaşadığı Bayramiç’te kutlayalım dedik.

Bu sebei düşündüğümüz içinde Gelibolu Kongremizi bugüne ayarladık.

Çanakkale Zaferimizin 106.yıl dönümüyle gelecek hafta içinde icraa edilecek dolayısıyla hem Çanakkale Zaferimizi hem Milli Marşımızın kabulünü kutlamak hemde söz vermiştim Aysun Hanım’a geleceğim Gelibolu Kongresine diye ve sözümü tuttum..Kongremiz hayırlara vesile olsun.

HATTI SİYASET YOKTUR.SATHI SİYASET VARDIR.SATHI İSE BÜTÜN VATANDIR.”

Cumhuriyetimizin önsözü burada yazılmıştır ve İstiklal Savaşımızdan geçilecek olan o çileli yolu Çanakkale Şehitlerimiz aştı.Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.”derken tam İstiklal Marşımızın yazıldığı yıl “hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.Sathı ise bütün vatandır.derkende arkasındaki millete güveniyordu.Bizde bu millete güvenerek çıkık.

Anadolu ve Trakya’da mücadele etmek süretiyle diyoruz ki .

HATTI SİYASET YOKTUR.SATHI SİYASET VARDIR.SATHI İSE BÜTÜN VATANDIR.”sözlerini ifade etti.

Kongrede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,Çanakkale Kurucular Kurulu Üyesi Yeşim Karadağ,İlçe Başkanı Aysun Tarıman, il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN



