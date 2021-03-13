KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’ NIN MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kılınçkaya mesajında; “Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘’Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız.Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Marşı”’mızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmini, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en parlak ve en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir.

Türk milletinin vatansever bir evladı olan Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına yalnızca İstiklal Marşı’nı yazarak verdiği manevi güç ve motivasyonla değil; bizzat Anadolu’yu gezerek Millî Mücadele ruhunun Anadolu’ya yayılmasına çalışarak da destek olmuştur.

Türk milletinin sahip olduğu yüksek karakteri, milli ve manevi değerleri en veciz sözlerle ifade ederek bayraklaştıran İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygularımızı daima canlı tutarak milletimize güç vermeye devam edecektir.

Bu düşüncelerle; İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”mesajını iletti.

Haber: Hilal GEZER