MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA MESAJI

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Büyükzöngür mesajında şunları söyledi: " Büyük Türk milletinin, bağımsızlığına ve varlığına musallat olan güçlere karşı gösterdiği muhteşem mücadelenin mısralarda somutlaşması ve sahip olduğu kararlılığın cihana ilanı İstiklal Marşımızın eşsiz seslenişiyle gerçekleşmiş; İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'nde kabul edilmesinin üzerinden tam bir asır geçmiştir. Milletimizin en zor anlarında; harekete geçmesi gereken cesaret ve kuvvet, sabır ve metanet bu kutlu mısralarda hayat bulmuş ve Anadolu'yu bir güneş gibi aydınlatarak ufuktaki muzaffer günlerin yakın olduğunu göstermiştir.

“İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ’NÜN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN”

Kurtuluş Mücadelesinin en çetin ve kasvetli bir döneminde, Türk’ün duygu ve azmi mısralarda şekillenmiş ve zaferin adeta müjdecisi olmuştur. İstiklal Marşımızın taşıdığı derin anlam ve içerdiği muazzam milli ruha her zaman ihtiyaç duyduğumuz şüphesizdir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy kaleme aldığı her biri bir ders niteliğinde olan mısralarla bizlere bir daha yazılması mümkün olmayan bir emanet bırakmıştır. Büyük Türk milletini oluşturan bütün fertlerin bir bayrak altında ve aynı ülkülerle, müşterek heyecanların sağladığı motivasyonla neleri başarabildiklerine tarih her yönüyle şahadet etmektedir. İstiklal Marşımız bunun en bariz kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; kükremiş sel gibi bentlerini çiğneyerek aşan ve engellere sığmayarak taşan kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükran duygularımla anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 100. Yıl dönümü kutlu olsun”.mesajını iletti.Haber: Caner AKŞİT