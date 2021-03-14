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GELİBOLU TARİHİ ALANINDA ALAN KILAVUZLARI GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

“Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmesi, mobil telefon ve internet altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşviki, küpesiz nakledilen buzağı, kuzu, oğlak ve gebe hayvanların kesimine son verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Bir süredir Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında görev yapan alan kılavuzlarının, görevlerine devam etmeleri için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız ve ilgili kurumlarımızla görüşmeler sonrasında önemli bir aşama kaydedilmişti. Söz konusu Kanun Teklifimizin yasalaşmasıyla bu sorun çözüldü. Hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerine yer verdi. Haber Merkezi

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