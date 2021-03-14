“Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi”Eğitimi Verildi

Çanakkale’de resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik eğitimde, dijitalleşme, yeni medyada reklamcılık hakkında farkındalık oluşturma ve bilgi paylaşımı amacıyla düzenlenen buluşma online olarak gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen online eğitimde, İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, yerel basında reklamcılığın geliştirilmesi hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Çanakkale basınıyla online buluşmada resmi ilan gelirlerininyanı sıra, gazetelerin internet sitelerine daha çok reklam gelirinin nasıl sağlanacağı başta olmak üzere yerel medyanın gücü ve öneminin dijital mecranın avantajlarıyla birleştirilmesi konuşuldu.Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın yerel medyayla ilgili her platformda vurguladığı “Yerel basın demokrasinin kılcal damarlarıdır. Gazetecilik geleneği, kültürü ve güvenilirliği yerel basın tarafından yaşatılıyor. Yerel medyanın etik değerlerini dijital medyanın hız ve kolaylığıyla birleştirmeli, yerel basını ve gazetecileri güçlendirmeliyiz.” açıklamasına değinen Cihat Zafer Demirel, “Basın İlan Kurumu değerli bir destek sunuyor, konvansiyonel medya ile dijital medyayı ortak bir faydada buluşturmamız, bilgi ve tecrübe transferini sağlamamız gerekiyor.” dedi.

Demirel, sektörel raporlardaki son rakamlardan hareketle, dijital mecralardaki reklam payının çok hızlı büyüdüğünü, yerel gazetelerin reklam gelirlerinin arttırılması, illerdeki reklam potansiyelinin ortaya çıkarılıp, gazete ve internet haber siteleri ile reklamverenlerin ortak çıkarlarına yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi