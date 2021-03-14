TURAN: “SALGIN SÜRECİNDE EŞSİZ FEDAKARLIKLAR GÖSTEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ”

Turan açıklamasında şunları kaydetti; “İnsan sağlığının korunması, milletimize modern donanımlı hastanelerde kaliteli sağlık hizmetinin sunulması öncelikli hedeflerimizden oldu. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde dahi sağlık yatırımlarımıza, modern şehir hastaneleri açmaya devam ettik. Çanakkale’mizde de hemşehrilerimize daha iyi bir hizmet sunmak için çalışırken sağlık çalışanlarımızın modern imkanlarla buluşması için önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleklerinin saygınlığına yakışır imkanların tesis edilmesi için çalışmalar hayata geçirildi.

İnsan canına dokunan, şifa bulması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde en önde yer alarak tarihe geçen bir mücadele verdiler, vermeye de devam ediyorlar.

Bu duygularla, başta Çanakkale’mizde olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; esenlikler diliyoruz. Bu özel gün vesilesiyle tüm hemşehrilerimizden istirhamımız maske, mesafe ve hijyen konusunda daha fazla hassasiyet göstermeleridir. Bizler kurallara azami derecede dikkat ettikçe hem salgınla mücadelede başarıya daha hızlı ulaşırız hem de pandeminin zor koşullarında görev yapan sağlık çalışanlarımızın yükünü bir nebze de olsa hafifletmiş oluruz.”