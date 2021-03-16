KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’ NIN 14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık personeline mesajını iletti.Kaymakam Kılınçkaya mesajında; “14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart gününü, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında idrak etmekteyiz. Müthiş bir sorumluluk ile insan hayatı ve sağlığı için verdikleri fedakâr hizmetleri, mesai kavramı gözetmeden gece gündüz görev yapan ve büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız bizlere zor günümüzde uzanan kıymetli ellerdir.

Özellikle bir yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında; doktorundan ebesine ve hemşiresine, idarecisinden teknik ve destek elemanına bütün sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde çalışıyorlar.7/24 görevlerinin başında olan fedakârlık göstererek vatandaşlarımızın yanında olan, sağlık çalışanlarımıza devletimiz adına, milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, fedakâr sağlık camiasına aileleri ile birlikte sağlık, başarı, huzur, afiyet ve mutluluklar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT