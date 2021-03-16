Bolayır’da Fener Balığı Ağlara Takıldı

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde balıkçıların ağlarına 1 metre uzunluğunda Fener balığı takıldı. Balık, kilosu 90 TL’den İstanbul Balık Halinegönderilmek üzere yola çıktı.

İlçemize bağlı Bolayır köyünde babamesleği olan balıkçılık yapoan Mustafa İnan babası Bayram İnan ile birlikte teknesiyle avlanmak için sabaha karşı denize açıldı.

ağına, 1 metre uzunluğunda Fener balığı takıldı.

Ağları tekneye çeken balıkçı İnan , dev Fener balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki balık tekneye alındıktan sonra İstanbul Balık Halinde kilosu 90 TL’den satıldı.

Balıkçı Mustafa İnan , bu büyüklükteki balığı ilk kez yakaladığını belirterek, “Biz daha önce balıklar yakalıyorduk. Fakat ilk kez bu büyüklükte bir fener balığı yakaladık. Tekneye aldığımız balığın kilosunu 90 TL’den sattık. Allah bereket versin” dedi.

Fener balığının çok lezzetli bir balık türü olduğunu da ifade eden Mustafa İnan, “Denizin derinliklerinde yaşarlar. Vücudu yassı bir balıktır. Büyük bir kafası ve çok büyük ağzı vardır. Dişleri de keskindir. Bu avcı bir balık türüdür. Biraz zor yakalanır ama biz yakaladık. Bu tür balıklar vatandaşların dikkatini de çeker” diye konuştu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN