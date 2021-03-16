Tarladan Pazara

İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde pazarcılık yapan Zülfikar Dizman Salı ve Cumartesi günleri kurulan , pazarlarda mevsimlik kış sebze ve meyveler satıyor.Pazarcı tezgahtarı Dizman vatandaşlar mevsimlik sebze ve meyve tüketiminin önemine değinerek, Mart ayında havaların soğuması ile birlikte bu mevsim de vatandaşların mevsimlik sebze ve meyve tüketmelerini önerdi.

Pazar piyasasının kışlık sebze ve meyveye döndüğünü belirten Dizman , “Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar mevsimlik meyve ve sebze tüketilmelidir. Mart ayına girdiğimiz bu günlerde havalarında soğumasıyla daha çok toprağın altında büyüyen turp, havuç, kereviz gibi sebzeler yetişir. Ama toprağın üstünde yetişen marul, maydanoz, roka, kereviz, ıspanak, pırasa, karnabahar ve lahana türleri de soğuk hava koşullarına dayanıklı sebzelerdir. Mevsimlik kış sebze türleri tüketildiği kadar kış meyve çeşitlerinden, mandalina, portakal, limon, kestane ve yer elması da tüketilmesi sağlık açısından önemlidir” diye konuştu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN