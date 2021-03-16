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Süleymaniye Köyü Karantinaya Alındı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Süleymaniye Köyü de karantinaya alındı .Yayınlarımıza ısrarla söylediğimiz yazdığımız gibi maalesef köylü vatandaşlarımız ısrarla maske ve mesafe dinlemiyor.
Özellikle büyük şehirlerden giden, yakınlarıyla arkadaşlarıyla umursamazlık içinde münasebetleri bulaş durumuna dikkat etmeden sürdürüyorlar.Gelibolu’da ceza yok, bulaş yok.Bu insanların anlayacağı dilden işlem yapılmazsa daha çok karantinalar geçiririz.İlçe merkezinde de vakalar artıyor.
Haber: Recep YÜZÜAK

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