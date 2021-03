Bolayır’da Tarih Canlanıyor

Bolayır, 100 kişinin daha nüfusa eklenememesi sonucunda, 2014 belediye seçimlerine giremeyince köy olarak kaldı ve köyde muhtar seçimi yapıldı.

Dört adayın girdiği seçimleri Adnan Can kazanınca Bolayır’da 57 yıllık belediye kapandı.

Göreve gelen Can;

İlk iş olarak Muhtarlık tüzel kişiliğine ait 16 dükkanı onararak işe başladı.Belediyeden kalan binayı kapı- çerçeve boya, badana restore ederek burasını muhtarlık binası yaptı.

Çarşıyı oluşturan 16 dükkan üzerindeki 16 adet derme çatma odalara da el atan Can, burasını da pansiyon haline getirerek Bolayır’a gelenlere bir hijyenik ve sağlıklı pansiyon kazandırdı.Buradan gelen gelirlerle de köyde yeni yapacağı hizmetlere gelir sağladı.

Bolayır’a girişteki eski ilk ve orta okul binasının önündeki çökmek üzere olan duvara da el atan Can, yıkılmak üzere olan 50 metre uzunluğundaki duvarı hem yıkılmaktan kurtardı hemde bu duvar üzerine Bolayır’ın tarihi resimlerinden bir panorama yaptı.

Belediye zamanında yapılmış olan Gazi Süleyman Paşa ve Namık Kemal parkları çöplük halindeydi.Bu parkları yeniden dizayn eden Can, buraları bugünkü haline getirerek halkın vazgeçilmezi kıldı.

Can, daha sonra Şehit Nuriye Ak için düzenlenen parkı da bakıma alarak Bolayır’da üçüncü büyük parkı da halkın hizmetine sununca, Bolayır ve çevre yazlıkçıların Saros’u seyir etmek için toplandıkları bir vaziyete getirdi.

Bolayır adeta Saros’u da, Marmarayı’da seyredebilen bir “Seyir Tepesi” oldu.

Muhtarlığın 3. yılında yıkılmak üzere olan , bir kısmıda yıkılmış olan duvarları yeniden onarttı.

Özel idare ile kurduğu temaslar sonunda, bu duvarları da Bolayır tarihi ve Gelibolu Savaşlarındaki değerli tarihi resimlerle süsledi.

Can’ı durdurmak mümkün olmuyordu.Okulun önü tam anlamıyla bir çamur deryasıydı.Burayı da kilitli parke taşlarla donatan Muhtar Can, 2018 yılına gelindiğinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki 5 bin metre kare olan tüm yolları parke taş döşetmeyi başardı.

Artık, Belediye gitmişti.Köyün bir itfaiyesi bile kalmamıştı. Bir yangında Bolayır’a ancak ya Kavakköy Belediyesinden, ya da Gelibolu Belediyesinden itfaiye gelecekti.Üstelik bu itfaiye personeline maaş ödemesi mümkün değildi.

Can yine pratik zekasını kullanarak köye 105 Beygirlik bir traktör aldı. Traktöre kepçe taktırarak köye gelir sağlamaya başladı.Bir de bu traktörün arkasına 10 tonluk bir tanker yaptırarak tankere monte edilen bir sistemle yangınlarda ilk müdahaleyi yapacak teşkilatı kurarak büyük bir başarı sağladı.

Meydana gelen yangınlarda yapılan ilk müdahalede birçok yangın büyümeden söndürüldü.

Muhtar Can, ilk 5 yılda kazandığı deneyimlerle ve genişleyen çevresiyle daha büyük işlere girebilme cesaretini bulunca da daha büyük projelere kolları sıvadı. Sürecek..

Haber : Recep YÜZÜAK