Ak Parti İlçe Yönetiminden Tıp Bayramı Ziyareti

Ak Parti İlçe Yönetimi Tıp Bayramı dolayısı ile ilçemiz Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burak Demirca Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Mutan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr Atakan Burak Ceyhan’a ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar dilediler.

Ak Parti Yönetimi Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar temenni ettiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN