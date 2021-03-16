Hamsi geri döndü! Kilosu 30 lira

İlçemizde 1 aydır buzhanelerdeki stok hamsileri satan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı.

Marmara açıklarında hafta sonu denize açılan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı. Yaklaşık bir aydır buzhanelerdeki stok hamsileri satan balıkçılar, yeniden hamsi avıyla sürpriz yaşadı. Tezgahları da şenlendiren hamsi, baş köşede yerini aldı. Balık almaya gelen vatandaşlar ise taze yerli hamsisi görünce kilo kilo aldı. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; hamsi 30 , mezgit 30-50 lira arasında ve barbunun kilosu 25 lira, levrek 60lira , çipura 50 liradan satışa sunuluyor.

‘HAMSİ BİZE SÜRPRİZ YAPTI’

Bu hafta balık çeşitliğinin arttığını ifade eden balıkçı tezgahtarları “Sezon sonuna gelmemize rağmen balık çeşitliliğimiz fazla hatta bugün hamsi bile çıktı. Fiyatlarımız da normal, hamsi, mezgit ve barbun 25-30 lira, levrek ve çipura kilosu ise 50 – 60 lira arasında değişiyor. Halkımızın ihtiyacını karşıladığımız için her gün açığız, talep bir hayli fazla. Kısıtlama olmasına rağmen hafta içine göre daha yoğun satış yapıyoruz. Şu an en çok hamsi, mezgit, barbun satıyoruz. Zaten hamsi de bugün bize sürpriz yaptı, buzhane hamsisi satıyorduk, bugün yerli hamsi çıktı” dedi. Haber: Ali GEZER