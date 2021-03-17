TURAN: “GELİBOLU TARİHİ ALANINDA ALAN KILAVUZLARI GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görevlerine devam etmesine yönelik düzenleme içeren Kanun Teklifine dair açıklamalarda bulundu.

Turan; “Milletimizin beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarımıza son derece önem veriyoruz. Bir süredir Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında görev yapan alan kılavuzlarının, görevlerine devam etmeleri için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız ve ilgili kurumlarımızla görüşmeler sonrasında önemli bir aşama kaydedilmişti. Söz konusu Kanun Teklifimizin yasalaşmasıyla bu sorun çözüldü. Hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmesi, mobil telefon ve internet altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşviki, küpesiz nakledilen buzağı, kuzu, oğlak ve gebe hayvanların kesimine son verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeriyor.Haber Merkezi