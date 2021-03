Bolayır’da Tarih Canlanıyor (2)

İki kez bir daha muhtarlığa seçilen Adnan Can, çıtayı yükselterek daha büyük işlere girdi. Eski Belediye Başkanlığı binasını restore ederek ilk kez bir köye süper market açarak, Bolayırlıların alışveriş etmeleri için Gelibolu’ya gitmelerine gerek kalmadı.

Aynı zamanda köyde bulamadığı için işsiz olan 6 yüksekokul ve lise mezunu işsizi de iş sahibi yaptı.

Bolayır tüzel kişiliğine ait 250 m2 Saros Körfezi manzaralı arsayı da çay ve kahvaltı bahçesi yapan Muhtar Can, burası sadece Bolayır’lıların değil, sahillerdeki yazlıkçılarında tercih ettiği bir yer oldu.

Burada yapılan köy böreği, gözleme, erişte ile köylü kadınların evlerinde ürettikleri yöresel ürünler de satılıyor.

Muhtar Can, 2018’de başlattığı uğraşlarının başında, Bolayır’daki 600 yıllık tarihi hamamın resterasyon çalışmalarını da bu yıl tamamlatarak burasını bir kültür merkezi haline getirdi.

Tekirdağ,Çorlu, Keşan, Malkara, Tekirdağ Süleyman Paşa ve Ergene,Beylikdüzü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Gelibolu Belediye Başkanlığının katkılarını da alan Can, bu kültür merkezinin adının “BOLAYIR 57.Alay Kültür Akademisi” olarak koydu.

Tekeden süt çıkaran Muhtar Can, durmak bilmiyor.Bolayır İlköğretim ve Orta okuluna Kavak, Yeniköy,Güneyli, Koruköy ile sitelerden gelen öğrencilerden ihtiyaç sahibi çocuklara da her yıl olduğu gibi bu yılda 40 öğrenciye botundan, paltosuna, elbisesine, çorabına onları çevredeki hayırseverlerden temin ederek sevindirdi.

Bugünlerde telaşı büyük Muhtar Can’ın bugün Bolayır’da hem sabah kahvaltısı, hem öğle yemeği hazırlayarak Tekirdağ’dan gelen 57.Alay misafirlerini ağırlayacak.

Akşam’da Gelibolu Belediyesi,Tekirdağ’dan gelen 57. Alay ekibine Gelibolu’da yemek verecek.

18 Mart günü ise Tekirdağ’dan gelenlerin katılacağı bir büyük kalabalıkla CHP’nin hazırladığı program uygulanacak.

Bu programa CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Trakya Belediye Başkanları ile yürüyecekler.Bolayır’da Gazi Süleyman Paşa ve Namık Kemal ‘i ziyaret edecek.Daha sonra da şehitler Anıtına çelenk koyacaklar. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun kesin programı da bugün belli olacak.

Haber: Recep YÜZÜAK