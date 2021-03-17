CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ programı belli oldu.
Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler İş Birliği Çalıştayı programı detayları belli oldu.
18 Mart Perşembe
17.00: Namık Kemal Mezarı, Süleymanpaşa Türbesi, Bolayır, Gelibolu Belediyesi ziyaretleri ve kumanya dağıtımı,
18.30: Çimpe Kalesi Bolayır, Gelibolu Belediyesi,
19.00: Gelibolu Belediye Başkanlığı ziyareti muhtarlarla toplantı,
19.30: Şehit aileleriyle ve misafirlerle akşam yemeği
Haber: Caner AKŞİT
KILIÇDAROĞLU’NUN GELİBOLU PROGRAMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ programı belli oldu.