KILIÇDAROĞLU’NUN GELİBOLU PROGRAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ programı belli oldu.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler İş Birliği Çalıştayı programı detayları belli oldu.

18 Mart Perşembe

17.00: Namık Kemal Mezarı, Süleymanpaşa Türbesi, Bolayır, Gelibolu Belediyesi ziyaretleri ve kumanya dağıtımı,

18.30: Çimpe Kalesi Bolayır, Gelibolu Belediyesi,

19.00: Gelibolu Belediye Başkanlığı ziyareti muhtarlarla toplantı,

19.30: Şehit aileleriyle ve misafirlerle akşam yemeği

Haber: Caner AKŞİT