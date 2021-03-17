Bilinçli TeknolojiKullanımı ve Bağımlılık Eğitimi Verildi

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Ayten Aslan tarafından velilere “Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılık” konulu internet üzerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda ilkokul öğrencilerine bilinçli internet kullanımı, yasaklı siteler, çocuk filmleri ve kitapları, sanal ortamda zamanı iyi değerlendirmek gibi konulara yer verildi.

Çok sayıda velinin internet üzerinden katıldığı toplantıda veliler bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Özellikle ilkokul düzeyindeki çocukların syber zorbalık konusunda velilerin bilinçli hareket etmelerini, oyunların seviyelerine göre olmasını,velilerin çocuklarına internet konusunda nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda önemli bilgiler verildi.Pek çok veli toplantıda verilen bilgilerden faydalanmış şekilde ayrıldı. Haber:Seda LİMAN ZENGİN