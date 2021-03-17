18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ TÖRENİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 106.YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI BELLİ OLDU

Milli tarihimizin en önemli olaylarından olan ve haklı olarak milletimizin gurur kaynaklarından birini teşkil eden, tarihi şan ve şerefle dolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müstesna zaferlerinden biri olan ve uğrunda binlerce şehit verilen “ÇANAKKALE ZAFERİ”nin 106. yıldönümü, ,ilçemizde kutlama programı uygun olarak icra edilecektir.

b) 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ’NÜN 106. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI:

18 Mart 2021 Perşembe günü saat 07:00’de başlayacak, saat 24:00’e kadar sürecektir.Yıl dönümü nedeniyle Hükümet Konağı, ilçedeki resmi daire ve kuruluşlar, Askeri karargah ve birlikler ,Kamu iktisadi teşebbüsleri , okullar, resmi ve özel Bankalar, Esnaf kuruluşları , ticarethaneler, konutlar,kara ve deniz ulaştırma vasıtalar (22.091983 tarih ve 2893 sayılı Bayrak Kanunu ve bağlı Türk Bayrağı Tüzüğüne uygun olarak) bayraklarla donatılacak ve süslenecektir.Bu yerler aynı gün imkanlar nispetinde gece ışıklandırılacaktır.

2- 2.KOLORDU KOMUTANLIĞI ÖNÜNDE YAPILACAK OLAN ÇELENK SUNMA TÖRENİ

A) TÖREN TARİH VE SAATİ: 18.03.2021 Perşembe günü saat: 09:00’da

B) TÖREN YERİ: 2.Kolordu Komutanlığı Önü

C) TÖRENE KATILACAKLAR : Çelenk Koyma Törenine protokol dahil personel ile ilçede mevcut tüm kamu kuruluşlarının amirleri, 2.Kolordu Komutanlığı mensupları , siyasi parti temsilcileri, özel kuruluş temsilcileri katılacaklardır.

D)TÖRENİN İCRASI :

* Tören Programının takdimi

* Çelenklerin sunulması (Kaymakamlık- Garnizon Komutanlığı- Belediye Başkanlığı)

*Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.Kolordu Komutanlığı önünde yer alan programla ilgili olan tüm görevlendirmeler Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülecektir.

3-GELİBOLU ŞEHİTLİĞİNDE YAPILACAK OLAN ANMA TÖRENİ

A) TÖREN TARİHİ VE SAATİ: 18.03.2021 Perşembe Günü- Saat:09:30

B) TÖREN YERİ : Gelibolu Şehitliği

C) TÖRENE KATILACAKLAR: Anma Törenine protokol dahil personel ile ilçede mevcut tüm kamu kuruluşlarının amirleri,2.Kolordu Komutanlığı mensupları, siyasi parti temsilcileri, özel kuruluş temsilcileri katılacaktır.

D)TÖRENİN İCRASI

*Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı

* Günün Anlam ve Önemini belirten konuşmanın yapılması.* Şehitlik defterinin imzalanması.

*Şehit mezarlarının ziyareti.

Gelibolu Şehitliğinde yer alan programla ilgili olan tüm görevlendirmeler 2.Kolordu Komutanlığınca yürütülecektir.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN