Gelibolu Belediyesi Koronavirüs nedeniyle karantinada olan ilçemize bağlı Süleymaniye Köyüne yardım elimini uzattı. Gelibolu Belediyesi Ekiplerince hazırlanan maske ve yeterli miktarna teslim edildi. Özacar; Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce normalleşme sürecine dönmelerini diledi
.Haber: Hilal GEZER
Gelibolu Belediyesi’nden Süleymaniye Köyü’ndeki Vatandaşlara Yardım Eli
Gelibolu Belediyesi Koronavirüs nedeniyle karantinada olan ilçemize bağlı Süleymaniye Köyüne yardım elimini uzattı. Gelibolu Belediyesi Ekiplerince hazırlanan maske ve yeterli miktarna teslim edildi. Özacar; Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce normalleşme sürecine dönmelerini diledi