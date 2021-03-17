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Gelibolu Belediyesi’nden Süleymaniye Köyü’ndeki Vatandaşlara Yardım Eli

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Koronavirüs nedeniyle karantinada olan ilçemize bağlı Süleymaniye Köyüne yardım elimini uzattı. Gelibolu Belediyesi Ekiplerince hazırlanan maske ve yeterli miktarna teslim edildi. Özacar; Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce normalleşme sürecine dönmelerini diledi
.Haber: Hilal GEZER

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