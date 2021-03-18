18 Mart Deniz Zaferi

Büyük Avrupa Devletleri 1878 Berlin Antlaşmasında olduğu gibi aralarındaki anlaşmazlıkları bırakıp Osmanlı Devleti’ni parçalama hayalleri ile birleştiler.

İngiltere ve Rusların boğazlar üzerindeki hayalleri tüm Avrupa Devletlerini heyecanlandırıyordu.1789 Fransız İhtilali, Avrupa’da millyetçilik akımlarını beraberinde getirmişti.1911 Osmanlı İtalyan savaşı sonrası Milliyetçilik duyguları Balkanlara yayılınca 1912’de Balkanlarda savaş patladı.Osmanlı Devleti Trablusgarp gibi burada da yenildi.Avrupa’da yayılmaya başlayan Alman üstünlüğü İngiltere, Fransa ve Rusya’yı da endişelendiriyordu.

Avrupa’da rekabet artınca, Avrupa’da 1.Dünya Savaşı başladı.Avrupa’da birbiri ardına ülkeler arasında ittifaklar yapılırken Osmanlı Devleti bütün çabalara rağmen ittifak yapamadı.Bu da Osmanlı Devleti’ni yeniden Almanya’ya döndürdü.Bu sırada Almanya hızla gelişen ekonomisi nedneiyle bütün Avrupa Devletlerini kıskandırıyordu.Avrupa’daki Almanya, Avusturya- Macaristan- İtalya bloklaşmasına karşı İngiltere- Rusya- Fransa bloğu oluştu

Çöküşe geçen Osmanlı Devleti bu yükselen güçlü bloklar karşısında birbiri ardına uğradığı yenilgiler yüzünden

hem ekonomik,hem de siyasi çöküntüye girdi.Osmanlı’ya hasta adam adı takıldı.

Almanların doğuya doğru, Rusların Akdeniz’e inmelerine engel olma siyaseti hep aynı noktada düğümleniyordu.

Avrupalılar, Rusların kendilerinden önce boğazları ele geçirmesinden korkuyorlardı.Ruslarda İstanbul Boğazını ele geçirmek için

O smanlı Devleti’ni zorluyordu.Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş öncesi müttefik bulma çabası netice vermemişti.

Avrupa Devletleri Boğazlardan yararlanabilmek için, Türklerin Almanya yanında savaşa girmesi için bir hayli çaba harcadılar.

Almanya’da Türkiye üzerinde yükünü azaltmaya çalışıyordu.Osmanlı’yı iyice çökeltmek ve mirasına konmak için örgütler kuruyor,

ajanlarıyla çalışıyorlardı.

Osmanlı Devleti 1. Dünya harbiöncesinde Çanakkale – İstanbul Boğazıyla ilgili olarak bu bölgeye ağırlık veren hareket olayları hazırlamıştı.

Çanakkale Boğazına karadan yönetebilecek taarruzlara karşı bu planı uygulamak üzere 26 Mart 1915’te Alman Mareşel Liman von Sanders komutasına verildi.

Çanakkale Boğazı’na denizden yönetebilecek taarruzlara karşı ise, Osmanlı Devleti’nin 22 Ekim 1914 tarihine kadar bir planı yoktu.

Bu tarihte Çanakkale müstahkem mevki komutanlığına gönderilen emirle boğazın savunması için plan yapılması istendi.

8 Kasım 1914’te bir savunma planı hazırlanarak başkomutanlığa sunuldu.Bu olaya göre Çanakkale Boğazı

dört bölgeye ayrılarak savunulacaktı.

1.Bölge giriş bölgesi, 2.bölge Obüs bölgesi 3. Kepez – Soğanlı Bölgesi 4. bölgede Çanakkale- Kilitbahir Bölgesi olarak bir savunma planı yapıldı.Bu bölgelere ağır topçu alayları, ağır numune topçu taburları,topçu bataryaları ve Obüs takımları ile ilgili ışıldak yerleştirildi.

İngiliz Bahriye Nazırı Churchill ‘in Çanakkale Boğazı’nı denizden yararak geçmek üzere yaptığı planları vardı fakat bu plan İngiliz parlementosunda kabul edilmedi.Amiral Carden’ın Çanakkale Boğazı için hazırladığı taarruz planı 19 Ocak 1915’te

İngiltere Savaş meclisince benimsendi.Her iki devletinde planları hazırdı.İngilizler yanlarına Fransız donanma gücünü de olarak

boğazı geçecekler ve Marmara Denizi’ne ulaşacaklardı fakat hiçbirşey, İngilizlerin planladığı gibi olmadı.

19 Şubat 1915 günü İngilizlerin planına göre başlanan hareket 18 Mart 1915 günü müthiş bir yenilgiyle sonuçlandı.

Bu deniz savaşının 19 Şubat 1915’de maalesef çok acı gerçekleri vardır.Bunların en başında da, 10 Ağustos 1914 gününde Goeben ve Breslau’nun (Yavuz ve Midilli)zırhlılarının Çanakkale Boğazından geçerek sığınmasını kabul etmemiz ardından da 27 Eylül

1914’te bu olay üzerine boğazları yabancı gemilere kapattık.Ardından da Karadeniz olayı diye bilinen ve Amiral Souchon’un komutasındaki Karadeniz’e çıkan Türk Donanmasının üç Rus gemisini batırıp, Odessa,Novorossiysk ve Sivastopol limanlarını bombalaması ile

Osmanlı Devleti ‘de 29 Ekim 1914’te 1.Dünya harbine merhaba demiştir.Bu olayı savaş nedeni sayan Ruslardan iki gün sonra 1 Kasım 1914’te

Kafkaslarda Türk Sınırını geçerek savaşı fiilen başlatmışlardır.

Artık kıvılcım çakılmış, olaylar hızla gelişmeye başlamıştır.Rusların türk sınırını , geçerek Atabey’i

bonbalamışlar ve İzmir Körfezi’ndeki iki türk gemisini batırmışlardır.

3 Kasım 1914’te boğazın giriş tahkimatı bombalanmış ve Fas’a asker çıkarılarak, Osmanlı Devletiyle

savaş başlatılmıştır.

Bu olaylar üzerine 11 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’de Rusya ve İngiltere’ye savaş ilan etmiştir.

Bu olaylar üzerine 11 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’de Almanya’nın aşırı baskısı ve durmadan aleyhine

gelişen olaylar karşısında seferberliğini yine tamamlayamadan kendini savaşın içinde bulmuştur.

Doğuda Kafkas Cephesi Batıda Balkanlar kaynarken güneyde Trablusgarb,Libya ,Yemen, Filistin cephesinde İngilizler ve

İtalyanlarla kuzeyde de Galiçya da savaşırken bu milleti bir Osmanlı Paşası’nın Alman hayranlığı Çanakkale Savaşları’na sokmuştur.

Yarın sizlere bu boğaz savaşının korkunç bilançosunu ve savaş dehşetini anlatacağım.

Haber: Recep YÜZÜAK