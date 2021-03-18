ÖZACAR : ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 106.YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Eşine az rastlanır bir kahramanlığın, toprakları vatan kılan bir mücadelenin, bağrından lider çıkaran bir destanın yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Bir asır geçse de zaferler ve onları gerçekleştiren kahramanlar asla unutulmaz. Çanakkale Deniz Zaferi, bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadelenin ürünüdür. Eşine az rastlanır bir kahramanlığın, toprakları vatan kılan bir mücadelenin, bağrından lider çıkaran bu destanın, 106. Yıldönümü kutlu olsun. Yedi düvele karşı göğsünü siper edip, vatan aşkı ve özgürlük tutkusu için tarihin seyrini değiştiren bir mücadele bu topraklarda yaşanmıştır. Emperyalist güçlerin dünya sahnesinden silinmesinin en çarpıcı örneği bu topraklarda verilmiştir. Omuz omuza savaşıp, bugün koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimiz, milletimizin bin yıllık birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir.

Çanakkale Zaferi; Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biridir. Her bir Gelibolulu bu zaferin gururunu yaşamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.’ sözlerinde ifadesini bulan bu destan, Türk askerinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin benzeri olmayan bir sembolüdür.

Bu nedenle, Gelibolulular olarak, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği bu mukaddes vatanı, daha yükseklere taşımanın gayreti içindeyiz. En büyük idealimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza kadar yaşatmak ve korumaktır.

Bugün aynı zamanda, yok olacağına inanılan bir milletin gerektiğinde vatanı uğruna ölüme koşarak gittiğinin nişanesi olan “Şehitler Günü”dür. Vatan, şehitlerimizin sayesinde dimdik ayaktadır ve onların kahramanlık ve cesaretinden aldığı güçle aydınlık istikbale doğru kararlılıkla yürümektedir. Bizler, şehitlerimizin kutsal emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, ülkemizi hak ettiği yarınlara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Tüm halkımızın bu gururlu gününü kutlarken, bu ruhu bize gösteren, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelede hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.”Haber: Hilal GEZER