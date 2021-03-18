DİKKAT..! KIRMIZI ALARM

DENETLEME EKİPLERİ YORULDULAR MI..?

Korona kısıtlamalarının hafiflemesiyle vatandaş sokağa çıkınca tedbirlerde unutuldu.

İki haftada haritada turuncu ve kızmızı illerin sayısı hızla artıyor.

Böyle giderse daha ağır kısıtlamalar uygulanması kaçınılmaz olacak.

İlçemizde ve ilimizde vaka sayıları hergün artarak devam ediyor.Yetkililerin açıklama

yapmamaları da dikkat çekici şuanda Gelibolu merkezde sadece Sağlık Başkanlığı ve Devlet Hastanesine yapılan müracaatlar sonunda hergün 10-15 arasında vaka çıkıyor.

Şuanda Çanakkale ilinde de 90’lı sayılardan 1.50 ‘ye varan artış var.

SON OLARAK

İlçemizde son üç gün içinde korona vakalarındaki artış hızı Gelibolu’da yasakların ne kadar gevşek

tutulduğunun açık bir örneği şu anda gazetemizin yaptığı tespitlere göre ilçe merkezinde günlük artışlar

devam ediyor.Haftalardır yazıyoruz, ilgililerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz ama ısrarla denetimler yetersiz.

Süleymaniye Köyü’nde devam eden karantinadan sonra Belediye Başkanlığı binası da karantina altına alındı.

Belediye binasında birçok personelin yapılan testlerinde pozitif vakalara rastlandı.

Hala bazı işyerleri işin farkında değiller.Çay ocakları ve bazı restaurantlar mesafe ve hijyen kurallarına uymuyorlar.

İlçedeki koranavirüs ile ilgili açıklamada bulunan bir yetkili aynen şunları söyledi;

“Gelibolu Yarımadası çevresindeki ağır vaka taşıyan ve kırmızıyla çevrili olan Edirne, Tekirdağ,İstanbul, Balıkesir gibi

1. derece tehlike bölgelerinin adeta geçit köprüsü.Vatandaşlarımız özellikle Edirne Hastanelerini tercih ediyorlar.Oysa

Edirne cayır cayır yanıyor.Tekirdağ’dan İstanbul’dan Balıkesir’den girip, çıkan başta pazarcılar olmak üzere alışveriş nedeniyle ilçemize marketlere gelen araçlar sayesinde maalesef bizde tehlikeli bölgeye girdik.

Vatandaşların kesinlikle üç konumda korumaya dikkat etmelerini isteyen yetkililer mümkün olduğunca, evden çıkılmamasını

da istiyorlar.

Büyük Zafer Haber Merkezi



