CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gelibolu’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.yıldönümü dolayısıyla ve Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ illerini kapsayan Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı programı doğrultusunda katılımları ile Gelibolu Yarımadası’nı ve ilçemizi onurlandıracaktır.Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyareti 18 Mart Perşembe günü saat 10:00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ziyareti olacak.Ardından 12:15 ‘te Malkara Malkara Et Kombinası Ziyareti Tekirdağ İl Başkanlığı’nda olacak.Malkara’dan Şehitler Abidesine hareket edecek ve saat 15:00’te Çanakkale Şehitler Anıtına Çelenk Bırakılacak.

Çanakkale İl Başkanlığı/Belediye Başkanlığı saat 17:00’de Namık Kemal Mezarı’nda ve Gazi Süleyman Paşa Türbesi Çimpe Kalesi; Bolayır’da olacak ; Gelibolu Belediyesi

(Kumanya dağıtımı) son olarak saat 19:00’da Gelibolu Belediyesi’nde muhtarlarla toplantı düzenleyecek.Akşam Yemeğini

Şehit Aileleri, Genel Merkez, Milletvekilleri,farklı Ülkelerden Gelen Misafirlerle yapacak. Haber:Ali GEZER